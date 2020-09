È stato trasportato in via precauzionale al San Pio da Pietrelcina di Vasto l'uomo che questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente sulla Sp 182, la strada che collega Cupello e San Salvo. L'uomo ha perso il controllo del Peugeot Bipper di cui era alla guida, finendo contro il cordolo che delimita la carreggiata. Il mezzo si è quindi ribaltato finendo la sua corsa capovolto nel canale di raccolta delle acque che costeggia la strada. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il furgoncino procedeva nel rispetto dei limiti di velocità in un tratto di strada reso particolarmente viscido dalla pioggia.

Il conducente del mezzo è stato aiutato ad uscire da un automobilista che si trovava in transito in quel punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale. Le sue condizioni erano buone e lamentava solo forti dolori al collo, conseguenza dell'impatto.