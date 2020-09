Medaglia di bronzo per Federico Antenucci ai Campionati Italiani assoluti di tennistavolo in corso di svolgimento a Lucera. Il giovane pongista del Tennistavolo Vasto ha conquistato il podio (nel tennistavolo conquistano il bronzo entrambe le semifinaliste sconfitte) nel doppio misto di 5ª categoria in cui è sceso in campo insieme a Matilde Campanelli del Tennistavolo Senigallia. Nella competizione si sono sfidate oltre 30 coppie provenienti da tutta Italia e la corsa di Federico e Matilde si è fermata solo in semifinale contro Matteo Florio e Martina Petralia. La finalissima è stata poi vinta da Sara Rinaudo e Riccardo Varone che in semifinale avevano battuto Costantino Cappuccio e Claudia Gatto.

Per Federico Antenucci le gare continueranno anche nei prossimi giorni a caccia di altre medaglie importanti. Sabato sarà impegnato nel doppio maschile di 5ª categoria, domenica nel singolare maschile di 4ª categoria, lunedì nel doppio maschile di 4ª categoria, martedì nel singolare maschile di 3ª categoria e giovedì nel doppio maschile di 3ª categoria.