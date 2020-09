Antonio Del Casale e Anna Bosco del Pd, Carlo Della Penna di Filo Comune, Paola Cianci di SI per Vasto. Tutti e quattro, se il centrosinistra vincerà le elezioni, saranno assessori della Giunta guidata da Francesco Menna.

Lo ha annunciato il candidato sindaco del centrosinistra in una conferenza stampa convocata nel suo comitato elettorale, lungo la circolvallazione Istoniense.

Menna ha anche offerto la presidenza del Consiglio comunale a Ludovica Cieri, annunciando che eventuali incontri con Laudazi e Montemurro saranno trasmessi in diretta streaming.

"L'8 gennaio 2016 - ha dichiarato Menna - ho lanciato una sfida di rinnovamento, ho vinto le primarie con più di 3mila voti e oggi siamo al ballottaggio con un avversario che incredibilmente dice di avere quasi il 70% del consenso; in realtà, mai il centrodestra ha registrato consensi così bassi. Cinque anni fa, divisi, avevano anche più voti di oggi che si presentano tutti insieme. La sfida lanciata dal centrosinistra all'elettorato vastese è stata invece vinta, come dimostra il risultato del primo turno che ha fatto emergere volti giovani e competenti. Oggi con la presentazione di due terzi della Giunta vi dò la dimostrazione di questa vittoria. Si tratta di quattro giovani dalle grandi competenze: Antonio Del Casale, il più votato, il più giovane segretario politico in città con più di 15mila abitanti, già consigliere comunale e brillantemente laureato. Anna Bosco, segretaria dei Giovani Democratici e membro del direttivo regionale, anche lei a breve si laureerà in Giurisprudenza. Carlo Della Penna, diriettore generale della Vastese, avvocato che tutela gli interessi di giovani sportivi e ne valorizza le capacità. Paola Cianci, avvocato, già consigliere comunale, vastese doc con la politica nel cuore".

"Il centrodestra - ha aggiunto Menna - ci ha già copiato, con la predisposizione di manifesti per una giunta 'nuova', io invece i due terzi della mia Giunta li ho già messi sul tavolo".

Quindi la proposta a Ludovica Cieri: "In questa occasione, do il benvenuto in Consiglio comunale a Ludovica Cieri e Dina Carinci del Movimento 5 Stelle. L'articolo 39 del Testo Unico degli Enti Locali prevede per la presidenza del Consiglio comunale un ruolo di garanzia, super partes che propongo a Ludovica Cieri, in virtù dei principi di trasparenza che contraddistinguono il Movimento".

Per quanto riguarda invece eventuali accordi elettorali, Menna ha precisato: "Eventuali incontri con Edmondo Laudazi e Massimiliano Montemurro avverrano in diretta streaming".

Alinovi: "Gli mancano i miei voti" - "A Francesco Menna mancano i miei voti. Con la mia candidatura, ora sarebbe in vantaggio". Lo afferma Riccardo Alinovi, delegato nazionale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino e candidato mancato: infatti, inizialmente aveva aderito alla lista Noi per Vasto-con Francesco Menna sindaco, poi naufragata. Un addio polemico, quello di Alinovi, che aveva parlato di "cerchio magico attorno a Menna". Ora commenta il risultato del primo turno: "La mia candidatura - sostiene - avrebbe portato al candidato sindaco del centrosinistra 300 voti utili ad affrontare il ballottaggio in vantaggio rispetto a Desiati".