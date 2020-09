Fine settimana dedicato allo sport a San Buono con eventi e gare dedicati a grandi e piccini. Si comincia l'11 giugno nell'area verde del convento Sant'Antonio con i "Giochi senza frontiere". Per i bambini dai 4 ai 15 anni di età sono previsti: percorso atletico, tiro di precisione, calcio balilla contornato e tiro alla fune. Per gli adulti, nel pomeriggio: tiro alla fune, calcio balilla contornato, tiro con l'arco, gioco della mela in acqua.

Domenica 12, invece, si terrà la 1ª maratonina di San Buono, una gara podistica di 7,5 chilometri; partenza alle 9.30 dal convento.

Entrambe le manifestazioni sono organizzate dal gruppo "Lu Sand'Andonie di San Buono" con la collaborazione dell'Avis, della Protezione civile e del Comune con la partecipazione della Podistica San Salvo.