La scorsa notte sono stati effettuati i primi trattamenti di disinfestazione contro mosche, zanzare e altri insetti nocivi e di derattizzazione nel territorio comunale di San Salvo.

L’Ufficio Ambiente ha reso noto il calendario completo per la profilassi programmata fino al mese di ottobre. Le date degli interventi potranno subire delle variazioni a causa di condizioni climatiche non idonee e saranno effettuati nel corso della notte. "La cittadinanza – spiegano dal Comune – è invitata a chiudere porte e finestre delle abitazioni e a non lasciare all’esterno di esse biancheria o prodotti alimentari".

CALENDARIO

Giugno: 8, 21 e 30;

Luglio: 10, 20 e 31;

Agosto: 11, 22 e 31;

Settembre: 13 e 27;

Ottobre: 10