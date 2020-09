L'Us San Salvo e i propri tifosi dedicano il prossimo fine settimana alla memoria di Patryk Skretekowicz, il 18enne morto il 16 luglio 2013 dopo un terribile incidente stradale in via Grasceta.

Dalle ore 15 alle 18 di sabato 11 al "Davide Bucci" si terrà il "Torneo del memorial" tra i gruppi di tifosi Sconvolts, Inside e Amici di Patryk Us San Salvo.

Domenica 12 giugno, invece, è prevista la Festa Biancazzurra: in piazza Artese dalle 19 musica, zona food & drink e alle 22 la premiazione Cuori Biancazzurri.