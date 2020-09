Si chiama L'estate è nostra il brano lanciato dalla band Le stanze di Federico che anticipa l'album che uscirà in autunno. Della band abruzzese, che vede Federico Galli alla voce e Alessandro Mazzola alla batteria, fa parte anche il chitarrista vastese Piero Garone, che ha curato anche arrangiamenti e produzione del singolo.

"Nel video clip - si legge nella nota stampa - il protagonista con qualche chilo di troppo persegue con tutte le sue forze lo stereotipo del palestrato con l’addome scolpito in vista dell’estate. Corse sulla spiaggia, cibo sano e tutti i giorni in palestra: l’obiettivo e far colpo sulla ragazza per cui ha perso la testa; ma alla festa in spiaggia, contro ogni aspettativa, scoprirà di essere lui il protagonista indiscusso. Tutti lo cercano, gli ballano intorno, ed a lui che la ragazza scriverà, proprio su quella pancia che per tutta l’estate ha cercato di eliminare, il suo numero di telefono. Le stanze di Federico escono questa volta con un brano fresco, che trasmette voglia di ballare. I suoni dinamici catapultano l’ascoltatore nel pieno ritmo dell’estate".

Il trio di cui si compone la band - Federico Galli alla voce, Piero Garone alla chitarra e Alessandro Mazzola alla batteria - si è fatto conoscere soprattutto per il sodalizio artistico con un altro trio, quello indiscusso della comicità abruzzese, formato da Maccio Capatonda, Ivo Avido ed Herbert Ballerina. Dopo aver omaggiato Capatonda con un singolare remake del trailer di Italiano Medio, primo lungometraggio del comico teatino, la band ha realizzato un brano carico di significato per promuovere il film On Air – Storia di un successo, che racconta - tra delusioni professionali ed esperienze dolorose - la vita di Marco Mazzoli, inventore di uno dei programmi radio più ascoltati, Lo Zoo di 105. Il brano omonimo de Le stanze di Federico trasmesso ogni giorno in radio, ha rappresentato per la band abruzzese un ottimo trampolino di lancio. In autunno uscirà infatti l’ultimo film di Enrico Lando, Quel bravo ragazzo, che vedrà come protagonista Herbert Ballerina (Luigi Luciano), distribuito da Medusa, e per cui Le stanze di Federico hanno realizzato La colonna sonora. Il trio è stato chiamato a girare il video clip della canzone principale in Sicilia, proprio sul set del film, dove la band è stata apprezzata da attori del calibro di Tony Sperandeo, Enrico Lo Verso, Ninni Bruschetta e Daniela Virgilio".

Le stanze di Federico su facebook [clicca qui]