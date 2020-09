È morto schiacciato dal trattore che stava guidando Rocco De Grandis, 72 anni, vittima di un fatale incidente agricolo stamani a Torino di Sangro.

L'uomo, autista in pensione, era a bordo del mezzo su una stradina interna a un fondo agricolo che si trova ai margini della statale 16, al chilometro 494+600. A un certo punto, per cause che i carabinieri stanno vagliando, il pesantissimo cingolato si è ribaltato finendo in un avvallamento laterale al piccolo sentiero.

L'allarme è scattato stamattina alle 8,30. Ma era troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e polizia municipale di Torino di Sangro. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del pensionato, ex conducente d'autobus. Sul posto è giunto anche il sindaco, Silvana Priori. È un giorno triste per tutto il paese, dove il 72enne era molto conosciuto.