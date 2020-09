Con i suoi 23 anni è stato il candidato sindaco più giovane eletto in Abruzzo nella tornata elettorale del 5 giugno scorso. La passione di Luca Conti, neo primo cittadino di Casalanguida, però viene da lontano, visto che appena raggiunta la maggiore età è diventato il vice di Andrea Ricotta, sostituito poi qualche giorno fa.

Dopo i festeggiamenti dopo lo spoglio, Conti ha già iniziato il proprio lavoro incontrando i collaboratori del municipio e gli altri consiglieri, fermato dai propri concittadini che lo incoraggiano per la nuova avventura. A breve ci sarà l'insediamento ufficiale; intervistato questa mattina da zonalocale, spiega perché ha scelto di correre in prima persona: "Già 5 anni ho sentito lo stimolo di fare qualcosa per il mio paese con spirito di servizio ed entusiasmo. È una questione di passione, la politica qui è fatta soprattutto con spirito di servizio e nel mio progetto al centro ci sono i giovani, infatti molti miei amici sotto i 30 anni siederanno con me in consiglio".

Intanto, dopo la vittoria, si fa chiaro il quadro del prossimo consiglio comunale che sarà così composto dopo le annunciate dimissioni dell'altro candidato sindaco Nino Santovito:

Sindaco

Luca Conti

Maggioranza

Andrea Ricotta

Walter Menna

Giovanni Di Risio

Giuseppe Menna

Donato Di Croce

Danilo D'Annunzio

Marianna Colantonio



Minoranza

Giancarlo Di Croce

Levino Mancini

Eugenio Natale