Siamo alla fine dell’anno scolastico e, come si sa, è tempo di recite, saggi e saluti. Il 1 Giugno 2016 i bambini della Sez. A della Scuola dell’Infanzia “A. Polsi”, che fa capo alla Nuova Direzione Didattica di Vasto, hanno messo in atto una breve drammatizzazione dal titolo “Una giornata con Biancaneve”. Essa è stata la sintesi del progetto teatrale sviluppato in collaborazione con la Compagnia Teatrale “I guardiani dell’oca”, dell’Abruzzo Tu.cu.R.

Il progetto si è svolto in 5 incontri da due ore ciascuno condotti dall’insegnante-attrice Eliana De Marinis. Sono stati attivati percorsi di formazione teatrale attraverso esercizi ludico-ricreativi che hanno favorito ed arricchito i processi di relazione tra i bambini, potenziato le loro capacità espressive del corpo e della voce e sviluppato la comprensione sequenziale del precorso narrativo con scelta del personaggio da interpretare.

Infatti il saggio finale è stato la verifica del progetto stesso dove sono state messe in atto le tecniche teatrali acquisite e l’improvvisazione quale prerogativa unica dei bambini di questa età, magistralmente guidati dall’impeccabile regia della bravissima Eliana. I genitori ed i nonni presenti hanno apprezzato e gradito la rappresentazione sottolineandola con ripetuti applausi.

Essendo però questo l’ultimo anno di frequenza della Scuola dell’Infanzia per tutti i bambini della Sez. A, essendo essa una sezione omogenea per età, le insegnanti Maria Grazia D’Ettorre e Nadia Fortunato hanno preparato con i bambini un altro saggio finale, dal titolo “La festa dei remigini”, realizzato il giorno 3 Giugno 2016, durante il quale i bambini, entrando in scena sulle note della Marcia di Radetzky, si sono presentati ai loro familiari con il “tocco rosso” in testa e hanno ricevuto dalle docenti il “diploma” di passaggio alla Scuola Primaria.

Subito dopo si sono esibiti in brevi dialoghi e canti in lingua inglese, in semplici esercizi basati sul ritmo e sulle note musicali ed infine in 4 balletti, canti e poesie sul tema “I 4 elementi” che è stato il filo conduttore del progetto di plesso di quest’anno.

Tra gli applausi, le lacrime di commozione ed i saluti l’incontro è terminato con la promessa, da parte dei bambini, di non dimenticare mai le esperienze vissute nella Scuola dell’Infanzia e di tornare a salutare ogni tanto le loro maestre.

Scuola dell'infanzia A. Polsi