Nella tarda serata di ieri la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, a seguito di una segnalazione pervenuta al 113, è intervenuta in via Ritucci Chinni, in un cantiere edile allestito per la costruzione del campanile della Chiesa di San Paolo, dove erano stati segnalati due persone sospette, una delle quali con uno zaino sulle spalle.

"Giunti immediatamente sul posto - spiegano dal Commissariato - gli agenti operanti hanno individuato i due nei pressi della recinzione, per poi procedere al controllo. Gli uomini, immediatamente, nella prima fase dell’intervento di polizia, hanno ammesso di essersi introdotti, poco prima, nel cantiere ed aver asportato del rame. All’interno dello zaino in loro possesso, gli agenti operanti hanno rinvenuto un paio di guanti plastificati, una tenaglia di ferro di 25 centimetri e due cacciaviti, oltre al rame asportato, il tutto debitamente sequestrato".

I due autori del furto sono stati identificati per Y.M., di 37 anni, e A.M. di 35, entrambi vastesi e noti per i diversi pregiudizi di polizia, in particolare in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Y. M., in particolare, "a causa delle sue condotte illecite, ha tuttora a carico l’avviso orale da parte del Questore di Chieti ed è sottoposto all’obbligo di firma presso questi Uffici per un furto in abitazione commesso nello scorso novembre 2015. I due, per i motivi suesposti sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso".