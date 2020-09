Nutrito calendario di eventi, religiosi e civili, quello previsto per la Festa della Madonna dei Miracoli, a Casalbordino. Sabato prossimo, alle 17, la statua della Beata Vergine Maria da Miracoli muoverà per la chiesa del Santissimo Salvatore di Casalbordino; alle 18 la Santa messa e Novena alla Madonna, officiata da don Silvio Santovito con la partecipazione di alcuni monaci benedettini della Basilica. Verso le 20 la deposizione della corona al Monumento dei Caduti e raduno in piazza Umberto I di sindaci, autorità militari e sacerdoti della diocesi. Alle 20,30 i fedeli si muoveranno verso la Basilica di località Miracoli. La processione sarà accompagnata dalla banda musicale e dalla recita del Santo Rosario. All’arrivo, fuochi pirotecnici in onore della Madonna e successiva celebrazione della Santa Messa presieduta da monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro.

Nella giornata di sabato 11 giugno messe per i fedeli alle 6, alle 8, alle 10, alle 11,30 e alle 17; i Vespri alle 18, con la messa presieduta da Padre Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto. Alle 19 la processione intorno alle vie della Basilica con l'accompagnamento musicale dei giovani della banda "Madonna dei Miracoli". Dalle 22, infine, il concerto di Giuliano Palma.

A garantire sicurezza e assistenza ai tanti fedeli saranno la Croce Rossa e la Protezione Civile di Casalbordino.