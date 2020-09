Si svolgerà sabato 11 Giugno la settima edizione del torneo di calcio aziendale “NSG Group Football Cup”. Saranno 8 le squadre partecipanti e in questi giorni i partecipanti al torneo aziendale si stanno allenando presso il campo comunale di Via Stingi a San Salvo che ospiterà le sfide per la conqusita dell'ambito trofeo.

La prima partita è in programma sabato alle 14.30 mentre la finalissima sarà alle 19. Poi verranno premiate le squadre partecipanti che si affronteranno inizialmente in due quadrangolari per arrivare a definire le finaliste: Bravo, Primo, Melfi, CRS, LMN, TGH, Manutenzione, Float/Flovetro.

"Per i dipendenti, tecnici e dirigenti della NSG Group (Pilkington) sarà un grande momento di aggregazione, tra i vari siti di San Salvo e Melfi", spiega Mario Argentieri, responsabile dell'organizzazione.