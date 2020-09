Ultimo periodo di riprese per quanto concerne il docufilm su Angelo Canelli, in fase di realizzazione e pronto- secondo quanto annunciato da diverso tempo- per questa estate dopo un lungo periodo di lavoro, iniziato nel giugno del 2014. Questo sabato 11 giugno 2016 al Teatro Rossetti di Vasto la produzione Cortò Factory Image affidata al regista Simone D’Angelo, all’autore Silvio Laccetti e al fotografo Costanzo D’Angelo, girerà diverse scene all’interno dello splendido teatro vastese.

Per l’occasione è richiesta la maggiore partecipazione possibile da parte dei vastesi, chiamati a dare il proprio contributo calandosi nel ruolo di comparse. Le riprese saranno effettuate dalle 18:00 alle 19:00, arco di tempo nel quale i presenti prenderanno parte alle scene in programma. È richiesto un abbigliamento da sera che sia adatto alla location (le comparse dovranno vestirsi come se dovessero assistere ad un vero e proprio concerto jazz). L’invito e la partecipazione è aperta a tutti.

Partecipazione al documentario come comparsa- Per partecipare come comparsa alle riprese che si terranno questo sabato 11 giugno 2016 inviare una email all’indirizzo angelocanelli.docufilm@gmail.com oppure contattare la produzione direttamente sulla pagina ufficiale del documentario www.facebook.com/Angelo-Canelli-Docufilm.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la produzione a questo numero 3466428416.