"Si è concluso l'iter di bonifica di Bosco Motticce", che quindi è stato escluso dall'anagrafe regionale dei siti contaminati. L'annuncio è giunto dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, a margine dell'incontro che si è tenuto questa mattina presso il Biotopo costiero per la presentazione della IV edizione del Memorial Michele Mastrippolito, una pedalata ecologica organizzata dalla Trigno Energy, dove "Mike" lavorava, in collaborazione di Legambiente, Biotopo costiero Giardino botanico mediterraneo, Vespa Club San Salvo e la Protezione civile Valtrigno. Presenti alla conferenza stampa, oltre al sindaco Magnacca, il direttore generale della Trigno Energy, Ludovico Fulci, il vice sindaco e assessore all'Ambiente Angiolino Chiacchia, e l'assessore al Turismo Oliviero Faienza.

"Questa manifestazione - ha spiegato il sindaco Magnacca - si inserisce nel solco delle attività che questa amministrazione promuove per lo sport, non solo in quanto tale, ma come valorizzazione della città e del suo ambiente. Quest'anno, infatti, la pedalata si coniuga con la tutela ambientale e con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole. L'attenzione dell'amministrazione comunale all'ambiente, con la Bandiera Blu, la differenziata e le spiagge pulite, è ulteriormente testimoniata dalla presenza del Fratino che recentemente ha scelto proprio parte della nostra spiaggia per nidificare".

"La pedalata ecologica - ha poi rimarcato Ludovico Fulci - è rivolta soprattutto ai giovani e alle scuole. Riteniamo che lo sport sia un fondamentale elemento di formazione per i giovani, nel solco di quanto ci ha insegnato Mike". Il direttore di Trigno Energy ha poi illustrato il percorso che da via Roma procederà per via Grasceta per fare tappa al Biotopo, per una interessante visita guidata. Da lì si ripartirà verso piazza Arafat, dov'è prevista l'accoglienza con ricco buffet. Il tutto, utilizzando il più possibile la pista ciclabile. Inoltre, come spiegato dallo stesso Fulci, "quest'anno sarà estratta a sorte una bicicletta che andrà in regalo a uno studente".

A seguire, il vice sindaco Chiacchia, che ha ricordato la figura di Michele Mastrippolito, con il suo amore per lo sport, per l'ambiente e per l'azienda per la quale lavorava. Angiolino Chiacchia ha anche ringraziato Legambiente per il contributo all'iniziativa.

Saluti e ringraziamenti finali da parte dell'assessore Faienza, il quale ha ricordato come il Memorial sia passato da un momento di ricordo voluto dagli amici a una manifestazione istituzionale che coinvolge ormai tutta la città".

"L'appuntamento - ha ricordato quindi il sindaco Magnacca - è per domenica 12 giugno alle 9,30 in via Roma".