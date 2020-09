Incertezza sull'attribuzione dei seggi del futuro Consiglio comunale di Vasto. Attualmente il rapporto di forza tra maggioranza e opposizione è 14-10, come sentenziò la magistratura amministrativa in merito al ricorso presentato dopo le elezioni 2011 da Eliana Menna, allora candidata con l'Italia dei valori.

Nel frattempo, però, il Consiglio di Stato ha modificato il suo orientamento, cambiando l'interpretazione della norma che determina i criteri di ripartizione dei seggi. Con la sentenza numero 2468 del 7 maggio 2013, decidendo in merito a un ricorso riguardante il Consiglio comunale di Avezzano, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la suddivisione esatta è questa: 15 seggi (escluso il sindaco) alla maggioranza, 9 alle minoranze e non 14-10 come cinque anni fa. Nel motivare il verdetto, il presidente Alessandro Pajino e i consiglieri di Stato spiegano che la ripartizione prevista dalla legge prevede l'attribuzione del 60% dei seggi alla coalizione vincente. Per i Comuni dai 30001 ai 100mila abitanti, i consiglieri sono 24. Il 60% di 24 è 14,4, che va inevitabilmente arrotondato. I magistrati hanno, quindi, statuito che la percentuale del 60% deve essere intesa come soglia minima da attribuire alla maggioranza e non come soglia massima. Di conseguenza, assegnare 14 seggi alla coalizione vincente significa attibuirle un numero di consiglieri inferiore alla soglia minima del 60%. Per questi motivi, il verdetto del 2013 impone una ripartizione 15-9.

In base a questa sentenza, ecco come sarà composto il Consiglio comunale di Vasto.

Ipotesi 1: Desiati sindaco - Maggioranza: Progetto per Vasto 4 consiglieri (Alessandro D'Elisa, Francesco Prospero, Simone Scafetta, Paolo Notaro); Vastoduemilasedici 3 (Nicola Del Prete, Davide D'Alessandro, Sabrina Bocchino); Unione per Vasto 3 (Giuseppe Tagliente, Alessandra Cappa, Arnaldo Tascione); Forza Italia 3 (Guido Giangiacomo, Antonio Monteodorisio, Mario Baiocco); Fratelli d'Italia 2 (Vincenzo Suriani, Dario Ciancaglini).

Minoranza: Francesco Menna; Pd 3 (Antonio Del Casale, Anna Bosco, Lina Marchesani); Filo Comune 1 (Carlo Della Penna), SI per Vasto 1 (Paola Cianci); Movimento 5 Stelle 2 (Ludovica Cieri, Nirvana Dina Carinci); Il Nuovo Faro 1 (Edmondo Laudazi).

Ipotesi 2: Menna sindaco - Maggioranza: Pd 7 (Antonio Del Casale, Anna Bosco, Lina Marchesani, Giuseppe Forte, Vincenzo Sputore, Nicola Tiberio, Luciano Lapenna); Filo Comune 3 (Carlo Della Penna, Marco Marchesani, Elio Baccalà); SI per Vasto 2 (Paola Cianci, Mauro Del Piano); Avanti Vasto 2 (Gabriele Barisano, Maria Molino); Città Virtuosa 1 (Luigi Marcello).

Minoranza: Massimo Desiati; Progetto per Vasto 1 (Alessandro D'Elisa); Vastoduemilasedici 1 (Nicola Del Prete); Unione per Vasto 1 (Giuseppe Tagliente); Forza Italia 1 (Guido Giangiacomo); Fratelli d'Italia 1 (Vincenzo Suriani); Movimento 5 Stelle 2 (Ludovica Cieri, Nirvana Dina Carinci); Il Nuovo Faro 1 (Edmondo Laudazi).