Nel corso della cerimonia per il 202° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, svoltasi ieri pomeriggio nella caserma Rebeggiani a Chieti Scalo, il comandante della Legione Carabinieri Abruzzo, generale di brigata Michele Sirimarco, tra le ricompense assegnate ai militari che si sono particolarmente distinti nell'adempimento del dovere, ha consegnato un encomio semplice al maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, al maresciallo aiutante Giuseppe Mancino in servizio presso la Stazione di Vasto, al maresciallo capo Leonardo Farina, al brigadiere Domenico Schena e al vice brigadiere Gabriele De Ceglia in servizio al Nucleo operativo e radiomobile.

Nella motivazione è stata riconosciuta l’elevata professionalità dei militari della Compagnia di Vasto che hanno arrestato tutto il commando formato da 10 persone che il 14 dicembre 2012 assaltò un furgone portavalori nel tratto autostradale di Vasto dell’A14. L’unicità e la complessità dell’operazione ha permesso di identificare tutti i responsabili del gruppo di fuoco e di recuperare gran parte della refurtiva e numerose armi. Il riconoscimento è stato consegnato dal prefetto di Chieti Antonio Corona.