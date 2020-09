"L’11 giugno alle ore 21 presenteremo due storie inedite e le replicheremo il 12 giugno alle ore 18:00. Due storie con due modi completamente diversi di affrontare lo spazio scenico: i più piccoli con il classico copione, scritto da Cristiano Delle Rose con l’aiuto di tutti i partecipanti, e i più grandi con una nuova modalità di fare teatro (almeno per noi): l’improvvisazione!

È stato un duro lavoro quello di crearsi il personaggio avendo a disposizione solo alcune informazioni e direttive ma il risultato, speriamo, sarà di gradimento per il pubblico. Abbiamo scelto di non dare informazioni sul contenuto delle storie raccontate per incuriosire i nostri potenziali spettatori. Diciamo solamente che saranno utilizzati dai nostri attori l’italiano, il dialetto e l’italiano “correggiuto”.

Abbiamo scelto di proporre i nostri lavori all’interno della sala convegni del Centro Polisportivo di Gissi, rinunciando al pubblico di massa per vari motivi, uno tra tanti è quello di regalare emozioni senza doversi preoccupare del meteo e del chiacchiericcio dovuto al passeggio che normalmente affluisce nella piazza.

Non ci resta che prendere posto e prepararsi a gran belle risate!

Associazione culturale - Liberi Tutti