"Un finale da favola" è il titolo dello spettacolo portato in scena dai piccoli attori della scuola dell'infanzia Incoronata della Nuova Direzione Didattica di Vasto. I bambini, guidati dalle loro insegnanti, "sono riusciti a ritrovare le favole scomparse a causa dell'utilizzo sempre più frequente di tablet, televisione e computer. Avevano dunque dimenticato e abbandonato i libri di favole. In uno scenario a misura di bambino, i piccoli artisti si sono cimentati in una rappresentazione teatrale, divertente e significativa riuscendo a trasmettere il messaggio che la lettura delle fiabe è fondamentale per la formazione emotiva di ogni bambino.

La fantasia favorisce l'immaginazione, la creatività e la capacità di risplvere i problemi. Tutto ciò che i bambini vivono nel mondo fantastico vieneda loro sperimentato in situazioni del mondo reale. Lo spettacolo vuole rappresentare quanto i bambini hanno appreso con il progetto lettura che li ha accompagnati in un piacevole viaggio insieme alle loro insegnanti e a un amico speciale: Indicino, il topo con gli occhiali".

In scena anche le insegnanti della scuola che hanno presentato e sottolineato ogni fase dello spettacolo attraversi citazioni sull'importanza della lettura tra cui quelle di Eco, Rodari, Gibran e Cicerone. "Attraverso le fiabe i bambini hanno manifestato il valore della diversità intesa non come differenza ma come valore aggiunto per una scuola inclusiva. Ne costituisce una ricchezza e una ulteriore possibilità di scoperta, questo quanto ha sostenuto la dirigente scolastica". La recita di fine anno della scuola Incoronata ha visto il sostegno di aziende del territorio: Gtv Ascensori, Società cooperativa agricola San Nicola, Idexe Abbigliamento, Teamservice, Ottica Vincitorio, Ottica Spadano, Expression Language Studio, Coral Blu, Il Cappellaio Matto, Scopa Antonio Materiali da costruzione - ferramenta, Torrefazione Martone, Emozioni fiori, Arti grafiche Mario Fedele, Dott.ssa Paola Valentini Commercialista, Ing. Francesca Cordisco.

Al termine della rappresentazione Paola Melis, collaboratrice della dirigente per la scuola dell'infanzia, ha ringraziato gli sponsor "che hanno permesso di provvedere a tutte le spese relative alla realizzazione di questo spettacolo senza così gravare sulle famiglie in nessun modo". Un ringraziamento speciale anche a tutti i bambini, alle insegnanti e alle famiglie. Infine, grazie al contributo della Gioielleria La Perla, sono stati consegnati dei riconoscimenti a collaboratori della scuola, in particolare al dottor Alessandrelli e alla dirigente scolastica Nicoletta Del Re, "per la risonanza che ha nella nostra città in quanto promuove una scuola nuova, dinamica, attiva, giovane e innovativa". A lei è stato infatti donato una riproduzione artistica del Rosone della Cattedrale di San Giuseppe e donato in precedenza anche a Don Luigi Ciotti.