"La natura ci ha premiato e su alcuni tratti di spiaggia dunale anche quest’anno ha nidificato il fratino. Per questo siamo soddisfatti di poter contribuire a difendere la fauna e la flora del nostro tratto di costa consentendo a queste specie di potersi riprodurre".

Lo ha dichiarato questa mattina a margine di una conferenza stampa il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca spiegando che un tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari Mirage e Cocorito non è stato pulito per consentire alle uova di schiudersi, dopo essersi consultati con i volontari del WWF.

"Le nostre buone politiche ambientali – ha aggiunto il sindaco – possono esercitare un ulteriore argomento di attrazione per il nostro litorale che per il diciannovesimo anno si fregia della Bandiera Blu". Si ricorda che la protezione del fratino è tra i parametri per l’assegnazione della Bandiera Blu .

Comune di San Salvo