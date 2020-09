Una conferma in un clima di tensione per Rocco D'Adamio, alla seconda legislatura da sindaco nel piccolo comune di Dogliola. Ieri notte, alla fine delle operazioni di scrutinio, la lista Dogliola Futura si è imposta con 150 voti rispetto ai 109 della candidata Barbara Petrosi (Il paese che vogliamo).

Di "un brutto epilogo" ieri avevano parlato diversi testimoni: fuori dal seggio i toni si sono alzati e, secondo le testimonianze, non sono mancati spintoni e urla.

Nella notte tra venerdì e sabato, invece, dopo i comizi di chiusura, sono state tagliate tre piante di ulivo di proprietà di una coppia tornata dal Belgio per votare. Gli alberi sono state recisi in un terreno alla periferia del paese.

Tali avvenimenti hanno ridimensionato la festa per il raggiungimento del secondo mandato di D'Adamio che, forte del 57,91% raggiunto, ora spera di poter amministrare con serenità. "Spero di poter lavorare serenamente – dice – per il bene della collettività e per risolvere i problemi della gente".

L'insediamento ufficiale del nuovo consiglio comunale si terrà sabato 18 giugno. Questo, in base alle preferenze, sarà così composto:

Sindaco

Rocco D'Adamio



Maggioranza

Veruska Di Paolo

Mario Paganelli

Antonella Maria Piedigrosso

Monia Gabriele

Piero Petrosi

Giuseppe Scafetta

Domenico Italo Caruso

Minoranza

Barbara Petrosi

Eleonora Del Nero

Sandra Lavini