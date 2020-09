Alle 14,15 di oggi il presidente della sezione 1, visti i risultati ottenuti nella votazione di ieri con la lista Per Casalbordino, ha proclamato Filippo Marinucci sindaco di Casalbordino. A seguire, la cerimonia di consegna della fascia tricolore da parte del sindaco uscente, Remo Bello.

Marinucci, insieme alla moglie e ai due figli, si è poi recato presso il Comune, dove era atteso da tutti i dipendenti. "Ringrazio tutti i candidati del mio gruppo - ha dichiarato il sindaco Marinucci - che hanno lavorato costantemente con umiltà e partecipazione; grazie al loro impegno, abbiamo raggiunto questo importante risultato, ora ci attende un percorso di lavoro per far crescere la comunità. Il mandato che i casalesi ci hanno dato è importante, cercheremo di portare a termine il nostro programma con il massimo impegno. Un grazie a mia madre che costantemente mi diceva 'non votate Filippo'; questo messaggio negativo è risultato un effetto boomerang come il miglior augurio di una madre; ringrazio mia moglie Sofia e i miei figli per la pazienza dimostrata, un grazie a tutti i cittadini per il grande consenso".