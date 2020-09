Concluse intorno alle 13,30 le operazioni di scrutinio che hanno delineato i profili dei candidati alla carica di consigliere comunale che hanno conquistato il maggior numero di voti nelle rispettive liste e che, al netto del risultato del turno di ballottaggio tra Massimo Desiati e Francesco Menna, occuperanno i 24 scranni dell'aula consiliare "Giuseppe Vennitti". I numeri definitivi danno conferme e presentano qualche novità. Dati che saranno poi oggetto di revisione della commissione elettorale e di eventuali ricorsi sulle attribuzione delle preferenze.

Nella lista del Movimento 5 Stelle c'è in testa Dina Nirvana Carinci (387 voti), davanti a Marco Gallo (288) e Serena Smerilli (224).

Nella lista Vasto Duemilasedici davanti a tutti ci sono i consiglieri uscenti Nicola Del Prete (399) e Davide D'Alessandro (304), seguiti da Sabrina Bocchino (253) e Andrea Bischia (242). L'ex sindaco Giuseppe Tagliente guida con 531 voti la lista da lui coordinata, Unione per Vasto, precedendo altri due avvocati: Alessandra Cappa (449) e Arnaldo Tascione (272). In Progetto per Vasto avanza Alessandro D'Elisa (465) davanti a Francesco Prospero (331), Simone Scafetta (192) e Paolo Notaro (182). In Alleanza Nazionale davanti a tutti c'è Vincenzo Suriani (217), davanti a Dario Ciancaglini (119) mentre in Forza Italia Guido Giangiacomo (449) è davanti ad Antonio Monteodorisio (339) e Mario Baiocco (159).

La lista Il Nuovo Faro avanti Felicia Fioravante (254), a seguire il consigliere regionale Mario Olivieri (247) e Cristina Stivaletta (221). Per Rinascita Vastese un altro terzetto con Pietro Grassi (131), Roberto Mascia (126), e Francescopaolo D'Adamo (101).

È invece Carlo Della Penna a guidare la lista Filo Comune (203), davanti a Marco Marchesani (202), Elio Baccalà (134) e Giuseppe Napolitano (133). In Città Virtuosa Gino Marcello è davanti a tutti (303), precedendo due donne, Lucia Perilli (115) e Patrizia Di Cicco (90). Pieno di voti nel Pd per Antonio Del Casale (688), davanti ad Anna Bosco (559), Lina Marchesani (462), Giuseppe Forte (414) e Vincenzo Sputore (378). Solo settimo nella lista il sindaco uscente Lapenna (257). In Avanti Vasto c'è Gabriele Barisano (157), davanti a Maria Molino (146) e Filoteo Di Laudo (143). Nella lista Si per Vasto in testa Paola Cianci (359) che stacca Mauro Del Piano (185), Marco Marra (182), Francesco Del Viscio (166) e Anna Suriani (140).

Nela lista della Dc è avanti Vito Alberto Candeloro (21), mentre in Vasto la mossa giusta guida Roberto Della Gatta (122).