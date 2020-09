Una serata all'insegna della musica e della solidarietà quella dello scorso 2 giugno, presso la Cattedrale di San Giuseppe a Vasto, con il concerto di beneficenza organizzato dagli Angel’s Eyes Gospel Choir, al fine di raccogliere fondi in aiuto e a sostegno dei progetti dell’Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici), con sede a Pescara.

Il coro ha voluto realizzare questa serata benefica per ribadire che il Gospel non è altro che “Vangelo” e la parola di Dio va diffusa per dare forza, coraggio, sostegno e soprattutto un concreto aiuto verso il prossimo; è tendere la mano, per cambiare davvero le cose. Il pubblico ha partecipato attivamente, interagendo in molte occasioni con il direttore artistico Danilo Laccetti e con gli Angel’s Eyes, che hanno proposto un repertorio a cappella insieme a brani jazz e pezzi della tradizione Gospel contemporanea, accompagnati da Marco Bassi (piano), Davide Marcone (batteria) e Nicola Di Camillo (basso).

Alla serata sono intervenuti il rappresentante Agbe Gino Iachini che ha presentato l’associazione pescarese e spiegato come opera nello specifico e Anna Antenucci la quale, sostenitrice di questa causa importante, ha voluto ringraziare l’operato dell’Agbe e l’interesse mostrato dagli Angel’s Eyes attraverso la loro musica. La raccolta fondi ha permesso di sostenere l’evento benefico e consegnare nelle mani dell’Agbe un contributo pari a 500,00 euro, interamente a disposizione dei bambini emopatici.