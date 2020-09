Proprio ieri, nella giornata in cui i vastesi sono stati chiamati alle urne, ha compiuto 26 anni. E, nell’arco delle sedici ore di apertura dei seggi, in 688 hanno scritto il suo nome sulla scheda elettorale facendolo divenire il più votato dei candidati alla carica di consigliere comunale in città. Antonio Del Casale, segretario cittadino del Partito Democratico, nelle ore successive allo scrutinio si gode il raggiungimento di questo traguardo personale. “Sono molto contento, è un risultato importante. Cinque anni fa sono stato il consigliere più giovane eletto a Vasto (con 219 voti, ndr), oggi mi ritrovo ad essere il consigliere più votato di questa città. Sicuramente è un’importante soddisfazione a livello personale da condividere con le persone con cui sono stato a contatto sia durante questi anni di consiglio comunale e con tutte quelle che sono all’interno del Partito Democratico, una palestra importante per me. Dedico questo risultato alla mia ragazza e alla mia famiglia che vivono insieme a me l’impegno quotidiano da me dedicato a questa passione per la politica”.

Alle sue spalle nella lista dei più votati si è piazzata la sua collega di partito, Anna Bosco, con 559 voti. Del Casale legge così l’esito delle urne: “Credo che questo sia anche il risultato di una volontà seria di rinnovamento sia sotto il profilo generazionale che dei contenuti. E credo di essermi contraddistinto in questi anni per determinazione e impegno”. Il suo risultato numericamente importante assumerà un peso diverso a seconda di chi uscirà vincitore dal ballottaggio del 19 giugno tra Francesco Menna, per 5 anni suo capogruppo in consiglio, e Massimo Desiati. “Ora dobbiamo completare questo risultato - spiega Del Casal - . Il mio obiettivo, da sempre, come segretario del Pd, è di far vincere Francesco Menna. Siamo molto soddisfatti dell’esito del primo turno e vivremo questi 15 giorni all’attacco perchè Francesco è il cambiamento e il rinnovamento di questa città. Devo dire che c’è una squadra realmente nuova, basta vedere i primi degli eletti nella varie liste della nostra coalizione. Ora l’obiettivo principale è la sua vittoria perchè altrimenti l’essere stato il più votato sarebbe una magra soddisfazione per me. Sono convinto che ce la faremo, il risultato del primo turno è sostanzialmente un pareggio ed è la dimostrazione che il centrodestra, nel pieno della sua unità, riesce a raggiungere un risultato secondo me magro. Loro si aspettavano di più, anche in modo spavaldo. Noi siamo stati lì, sempre sul pezzo, abbiamo mostrato la nostra idea di città e sono convinto che i vastesi ci premieranno tra due settimane”.