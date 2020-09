23 anni e una passione per la politica sbocciata da giovanissimo. È Luca Conti, il neosindaco di Casalanguida che veniva fuori da cinque anni da vice di Andrea Ricotta risultando il primo cittadino più giovane d'Abruzzo eletto in questa tornata elettorale.

Il giovane laureando in Giurisprudenza e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani si è imposto con la sua lista Il paese che vogliamo con il 52,65% dei voti contro il 47,34% di Nino Santovito (già sindaco prima di Ricotta, poi commissariato) di Insieme per crescere. Con il 76,24%, Casalanguida è uno dei Comuni della Provincia dall'affluenza più alta.

Il trend positivo per Conti è stato evidente sin dalle prime schede scrutinate, dopo un paio d'ore è scattata la festa per il giovane neosindaco e la successiva proclamazione.

La scelta della giovane candidatura ha premiato, così come la scelta del sindaco Ricotta che da tempo aveva annunciato il passo indietro, cosa che non è successa in altri luoghi, primo fra tutti Scerni, dove la ricerca del suo secondo mandato non ha premiato Giuseppe Pomponio.