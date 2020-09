"Una mezz'oretta fa siamo arrivati alla soglia. Ora aspettiamo le 23 per il dato definitivo, ci sarà ancora qualcuno che andrà a votare. Aspettiamo per scaramanzia, ma secondo i nostri calcoli già avremmo dovuto superare di 4-5 voti il quorum". È un Ernano Marcovecchio che non nasconde l'ansia di questi ultimi giorni e di queste ultime ore. Intorno alle 20.30 si è superato il quorum: erano necessarie 277 persone, a quell'ora avevano votato 286 aventi diritto.

La lista Scelta partecipata, è l'unica in campo a Tufillo: l'avversario da battere è la soglia-limite del 50%+1. "La cosa buona – continua – è l'aver accettato questa sfida senza ricorrere a sotterfugi. Una scelta probabilmente compresa anche dai cittadini oltre al fatto che portare il commissario non sarebbe stata la massima aspettativa dei cittadini. Sarebbe stata un'originale anomalia sponsorizzare l'arrivo del commissario".

Marcovecchio, classe 1956, professore di Italiano e Storia all'I.I.S. "Mattei" di Vasto, dopo la conferma del dato sostituirà Marco Monaco. Ora tira un mezzo respiro di sollievo e stempera la tensione in attesa del dato definitivo delle 23: "Fino a poco fa eravamo tutti speranzosi, abbastanza increduli, perché era una cosa difficile ma non impossibile, che alla fine si è realizzata. Il sentore in base alle percentuali c'era, ma presagire è una cosa, l'algebra è un'altra. La notte non finirà presto e domani cominceranno i guai", conclude il neo sindaco ridendo.

In aggiornamento con i dati definitivi