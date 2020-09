Per due giorni hanno calcato il prato dell'Aragona per allenarsi duramente e carpire preziosi segreti ai loro istruttori. Giovani e giovanissimi portieri provenienti da diverse città abruzzesi e non solo hanno partecipato allo stage "Un tuffo nel divertimento", organizzato dallo staff guidato da Marco Cervino, nella scorsa stagione preparatore dei portieri della Vastese. Insieme a lui tecnici preparati come Valerio Curci, Marcello Ciofi, Daniele Rubino, Eligio Casiero e Gaetano Bove a cui si sono aggiunti anche Pierluigi Sallese e Mario Morrone, oltre a preparatori del calibro di Gianluca Pacchiarotti e Lello Senatore.

"A loro va un grande grazie - commenta Marco Cervino -, sono due dei migliori preparatori in Italia". Al termine della due giorni di stage ai ragazzi sono stati consegnati gli attestati di partecipazione prima di far festa tutti insieme. "Desidero ringraziare le famiglie e tutti i ragazzi che hanno partecipato - aggiunge Cervino -. Portare tanti ragazzi a Vasto, per un evento del genere, non è stato semplice ma la loro presenza ci regala sempre tante soddisfazioni e ci da lo stimolo a fare sempre meglio. Anche con qualche difficoltà siamo riusciti a dare sempre il massimo e questa è la cosa più importante".

In campo i ragazzi sono stati divisi per fasce d'età. "Ogni gruppo ha fatto un lavoro differenziato e con diversi livelli di difficoltà. Buona norma vorrebbe che nelle scuole calcio i migliori preparatori lavorino con i bambini più piccoli perchè quello è il momento in cui si costruisce tutto, partendo dalla base. Ma, purtroppo, non tutte le scuole sono attrezzate in questo modo. Spero che sempre più in tanti capiscano che lavorare bene con i ragazzi è importantissimo". Dopo una stagione nello staff biancorosso Cervino lascia la Vastese. "Lascio Vasto con questo stage - dice al termine della giornata - con un saluto alla città e ai tifosi biancorossi. Per questo appuntamento ho avuto la collaborazione di Armando Iaboni, Lorenzo Cattafesta e del segretario Franco Nardecchia, oltre che il grande supporto di Simone Scafetta e Fabio De Filippis. Li ringrazio da parte mia e di tutto lo staff di Un tuffo nel divertimento. Ora ci aspettano altri stage in diverse località e ne siamo contenti: se ci chiamano vuol dire che lavoriamo bene, in maniera seria e professionale".