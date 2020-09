Il circolo del Partito Democratico di San Salvo, in seguito alle dichiarazioni dell’assessore alla Manutenzione, Giancarlo Lippis [LEGGI], nota che riguardo la vicenda di alcuni casi di palme attaccate dal punteruolo rosso aveva ragione a esternare le proprie preoccupazioni, dato che purtroppo si sono perse delle palme infestate, appunto, dal suddetto punteruolo rosso.

A questo punto il circolo Pd locale chiede all’amministrazione di centrodestra targata Magnacca: quale sia il costo dei trattamenti; quale sia il costo per sradicare le palme colpite; se sia prevista una sostituzione delle palme colpite con palme nuove e quando ciò avverrà.

Il Pd locale chiede all’amministrazione Magnacca come mai non si sia predisposta una campagna informativa preventiva, dato che l’attacco del punteruolo rosso ha interessato tutta la città? Informare i cittadini sui rischi e pericoli relativi alla minacce del punteruolo rosso è importante.

Infine il Pd di San Salvo tiene a precisare che richiedere più volte informazioni circa la situazione delle palme è sinonimo, per gli iscritti, di un profondo senso civico legato alle tematiche ambientali.

Circolo PD San Salvo