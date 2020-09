A differenza di quanto accaduto a Tufillo [LEGGI], a Fraine il quorum non è stato superato e presto arriverà il commissario prefettizio. Filippo Stampone alla guida della lista Uniti per cambiare Fraine sapeva che si trattava di una missione impossibile e così è stato: alla chiusura dei seggi hanno votato solo il 25,07% degli aventi diritto, ne servivano 321. A influire sul quorum è stato l'alto numero degli aventi diritto residenti all'estero, di gran lunga superiore di coloro che abitano in paese.

La presenza di una sola lista è stata determinata dalla mancata partecipazione alla competizione elettorale della maggioranza uscente capeggiata dal sindaco Vincenzina Di Iorio.

Ora per il piccolo centro dell'Alto Vastese si aprirà un anno di commissariamento che sarà presente in paese per pochissimi giorni a settimana (a Celenza in questi mesi è stato presente un solo giorno a settimana). Riuscirà a far fronte alle emergenze legate soprattutto al maltempo che Fraine annualmente si trova ad affrontare?