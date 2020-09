Oltre 90 alunni delle classi prime (sezioni A, C, G, H) e della terza H della scuola media Rossetti hanno preso parte all'interessante progetto "Vasto e dintorni 2015-2016", condotto dalla professoressa Beatrice Benincasa con la supervisione della dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo.

Il progetto, attivo già da diversi mesi, ha visto gli alunni impegnati in percorsi di studio e visite ai luoghi significativi della città. Tra questi, in due "ondate", hanno visitato l'Ufficio Circondariale Marittimo, il porto di Punta Penna e la Riserva di Punta Aderci. "Ma quello che ha impegnato di più i ragazzi per la fase finale è stata la visita al faro di Punta Penna, per conoscere e scoprire il mondo dei fari e passare infine al concorso IlluminiAMO il nostro Faro".

Un “mini” concorso che ha coinvolto alunni e famiglie nella riproduzione del faro di Punta Penna, ha scatenato l’estro e la creatività nei modi più disparati, usando materiali poveri e di recupero: una vera festa della fantasia e quasi 50 fari presentati per il concorso. La giuria composta dal personale del faro, i fanalisti Biagio Santoro e Andrea Guida e dalla dirigente Di Carlo ha scelto le opere d’arte vincitrici: 1° Francesco D’Ambrosio, 2° Alessandro Grasso, 3° Claudio Miscione. Al vincitore è andato un cappellino del “Servizio Fari” e a tutti un attestato di partecipazione all’evento, realizzato con la collaborazione del Comandante C.F. Carlo Salvati, titolare del Comando Zona Fari Taranto.

La giornata conclusiva, nell'aula magna della scuola è stata una festa a cui hanno partecipato anche genitori e rappresentanti d'istituto, rapiti dalle immagini del video realizzato dai ragazzi. I Fari vincitori verranno conservati rispettivamente nell'ufficio di presidenza della scuola presso il faro di Punta Penna e presso la sede di Marifari Taranto. Gli altri saranno esposti, durante il periodo estivo, negli esercizi commerciali della città, "come generoso omaggio al nostro faro e un riconoscimento agli artisti della scuola Rossetti".