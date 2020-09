"Siamo contentissime, questo è davvero un risultato straordinario per questo gruppo". Parola di Maria Luisa Checchia, allenatrice della BCC San Gabriele under 16 che ha disputato delle Finali Nazionali di ottimo livello. Per le vastesi, dopo una settimana di intense sfide, è arrivato un quinto posto che vale quanto una vittoria. Mai una formazione della società vastese era arrivata così in alto nel torneo nazionale under 16. Questa mattina Scampoli e compagne hanno battuto 3-0 l'Idea Volley Bologna nella sfida che valeva la quinta piazza nella competizione. E, già prima della cerimonia di premiazione, è iniziata la festa.

"La svolta nel nostro torneo è stata la vittoria contro la Foppapedretti Bergamo - spiega l'allenatrice vastese -. Poi le ragazze hanno vinto tutte le sfide che erano da vincere. Ci ha fermato solo la squadra che poi ha vinto il torneo, il Volleyrò Casal de Pazzi. Meglio di così non poteva andare. Il torneo è stato durissimo, con tante partite da giocare nello spazio di pochi giorni. Le ragazze alla fine erano stanchissime ma hanno trovato la forza per vincere quest'ultima sfida".

Terminata la competizione in Salento ci sono anche le parole di Ettore Marcovecchio, team manager della San Gabriele. "È il momento dei ringraziamenti a cominciare dall'Arabona Manoppello e al Volley Ball Lanciano che hanno collaborato con noi nel progetto Under 16 [al gruppo vastese si sono unite due giocatrici provenienti dalle citate società, ndr], poi a tutte le ragazze che hanno faticato in palestra per tutto l'anno. Ma il ringraziamento piu grande va a Maria Luisa che con caparbia, tenacia e sacrificio è riuscita a fare una vera impresa".

Un ottimo risultato, certamente inaspettato alla vigilia della competizione tricolore, che valorizza il lavoro delle ragazze ma anche quello dello staff tecnico guidato da Maria Luisa Checchia, Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis.

Le ragazze della San Gabriele: Eleonora Andreoni, Roberta Cericola, Giorgia Di Croce, Alice Felizzi, Angelique Marciano, Alessandra Miscione, Giada Russo, Claudia Scampoli, Noemi Scotti, Roberta Silverj, Martina Spadaccini.