5.00 - La scelta della seconda candidatura di Giuseppe Pomponio non ha pagato a Scerni. A spuntarla – largamente – è Alfonso Ottaviano con 1.336 voti contro gli 888 dell'ormai ex sindaco.

4.50 - Luca Conti è il nuovo sindaco di Casalanguida con 357 voti. Lo sfidante Nino Santovito si ferma a 321.

4.00 - A Casalbordino crollo del centrosinistra. Filippo Marinucci (Per Casalbordino) stravince ed è il nuovo primo cittadino della città [LEGGI].

3.30 - Walter Di Laudo con 390 voti è il nuovo sindaco di Celenza sul Trigno. Andrea Venosini si ferma a 300.

2.30 - A Lentella vince Carlo Moro con 294 voti contro i 242 di William Turilli.

1.50 - A Carunchio confermato sindaco Gianfranco D'Isabella. I dati finali: D'Isabella 231, Turdò 170.

1.45 - Andrea Venosini a Celenza sul Trigno è sotto di 80 voti rispetto a Walter Di Laudo.

1.42 - A Casalbordino Marinucci 447, Piscicelli 335, Santoro 281, Palma 27. Tre i seggi scrutinati.

1.33 - A Scerni è definitiva la vittoria di Alfonso Ottaviano. A breve i dati definitivi. Intanto, è iniziata la festa in piazza dei suoi sostenitori.

1.30 - "Un brutto epilogo a Dogliola" così raccontano alcuni testimoni. Alla fine dello spoglio un'anziana sarebbe stata aggredita. Insieme al coniuge è stata accompagnata a casa dalle forze dell'ordine. Probabilmente seguirà una denuncia, ma si avverte clima di tensione nel paese.

1.15 - A Scerni Alfonso Ottaviano è avanti di 340 voti sul sindaco uscente Giuseppe Pomponio.

1.10 - A Lentella si riduce la forbice: Moro 172, Turilli 151.

0.55 - Primi dati da Casalbordino. Con due seggi chiusi: Filippo Marinucci 222, Antinoro Piscicelli 152, Alessandro Santoro 119, Mario Palma 17

0.45 - A Carunchio il sindaco Gianfranco D'Isabella è avanti per 231 sui 170 di Antonio Turdò.

A Lentella Carlo Moro 123, William Turilli 95.

0.41 - A Dogliola Rocco D'Adamio (Dogliola Futura) è confermato sindaco su Barbara Petrosi (Il paese che vogliamo).

150 D'Adamio, 109 Petrosi, 5 nulle, 1 bianca.

0.32 - A Casalanguida è avanti il candidato sindaco Luca Conti per 125 contro gli 83 voti di Nino Santovito.

A Lentella ancora Carlo Moro (Pd) avanti su William Turilli: 117 a 77.

0.00 - Questi i primi dati parziali dagli spogli nel Vastese:

Lentella: Pd 104 - Insieme per Lentella

Carunchio: D'Isabella 130 - Turdò 85

Dogliola: Rocco D'Adamio 80 - Barbara Petrosi 53

Celenza sul Trigno: nelle prime 100 schede Walter Di Laudo è avanti per 15 voti su Andrea Venosini

23 - Queste le affluenze definitive. Commissario a Fraine

Carunchio 45,12%

Casalanguida 76,24%

Casalbordino 68,99%

Celenza sul Trigno 68,64%

Dogliola 54,97%

Fraine 25,07%

Lentella 66,99%

Scerni 65,37%

Tufillo 53,97%

21.30 - Da Tufillo arriva la notizia del superamento del quorum. L'unico candidato sindaco in corsa è Ernano Marcovecchio (Scelta partecipata). Servivano 277 votanti, alle 20.30 – secondo i dati non ufficiali – erano 286 [LEGGI]. Alle 23 il dato definitivo e la proclamazione.

19.00 - Secondo rilievo sull'affluenza della giornata. Il quorum resta una chimera per Fraine, mentre a Tufillo l'impresa sembra possibile:

Carunchio: 36,51% (348)

Casalanguida: 61,06%

Dogliola: 46,26%

Lentella: 57,38%

Casalbordino: 54,71%

Fraine: 22,25%

Tufillo: 44,04%

Celenza sul Trigno: 59,36%

Scerni: 50,15%

17.00 - Procede lentamente la votazione a Fraine. Alle 17 in 118 si sono recati alle urne. Ne servono altri 203 per evitare il commissariamento.

12.15 - Arrivano i primi dati sull'affluenza. Bassissima quella di Fraine, solo 50 persone hanno votato finora:

Carunchio 10,91% (104)

Lentella 21,18% (180)

Celenza sul Trigno 24,47% (285)

Dogliola 23,02% (111)

Fraine 5,17% (50)

Scerni 21,10%

Tufillo 23,46%

Casalbordino 21,93%

Casalanguida 29,28%

11.25 - Alle 11.20 a Tufillo è stata raggiunta la soglia psicologica dei primo 100 votanti.

9.55 - Riflettori puntati sui due Comuni a rischio commissariamento: Fraine e Tufillo. Con la presenza di una sola lista bisogna raggiungere il 50% + 1 per evitare il commissario prefettizio per un anno.

A Fraine il quorum equivale a 321 votanti. Missione impossibile a detta anche dell'unico candidato sindaco Filippo Stampone (Uniti per cambiare Fraine). Gli aventi diritto che risiedono in paese sono solo 285; i residenti all'estero 353 [LEGGI].

Per Ernano Marcovecchio (Scelta partecipata) il compito dovrebbe essere più facile a Tufillo, anche se la tensione resta alta. Qui il quorum è di 277: gli aventi diritto residenti sono circa 340.

ORE 7 - Urne aperte dalle 7 alle 23 per 10 Comuni nel Vastese. Dopo Vasto, il centro più grande impegnato nella tornata elettorale è Casalbordino, 6.200 abitanti. In quattro si contendono la successione di Remo Bello, arrivato al limite dei due mandati consecutivi: Antinoro Piscicelli (Con Antinoro andiamo avanti), Alessandro Santoro (Il Sole), Filippo Marinucci (Per Casalbordino) e Mario Palma (Movimento 5 Stelle).

A Scerni (3.300 abitanti) Giuseppe Pomponio cerca il secondo mandato, insidiato da Alfonso Ottaviano.

Il resto è fatto dalla costellazione di piccoli comuni al di sotto dei mille residenti che caratterizzano l'entroterra vastese. Carlo Moro (Lentella) è l'unico sindaco che corre per il terzo mandato. È a capo della lista del Partito Democratico (unico comune oltre a Vasto dove il Pd si presenta con il proprio stemma) sfidato da William Turilli (Insieme per Lentella), suo vice per due anni (2006-2008).

Un "po' meno" di tre mandati consecutivi li farebbe Andrea Venosini (Insieme per Celenza) in caso di vittoria a Celenza sul Trigno, comune commissariato da alcuni mesi dopo le dimissioni a raffica degli esponenti della maggioranza. A sfidarlo è Walter Di Laudo con la lista Uniti si rinasce.

E di commissario prefettizio si potrebbe continuare a parlare dopo lo spoglio in altri due Comuni: Fraine e Tufillo, dove alla competizione elettorale partecipa una sola lista. A Fraine è Filippo Stampone (Uniti per cambiare Fraine) a cercare di battere il quorum, una missione molto difficile dato l'alto numero di residenti all'estero. A Tufillo lo stesso compito, un po' meno arduo, tocca all'ex primo cittadino Ernano Marcovecchio (Scelta partecipata).

Cerca il secondo mandato anche Gianfranco D'Isabella (Carunchio per le libertà) che a Carunchio compete con lo sfidante Antonio Turdò (Carunchio Unito e Civico); nel comune dell'Alto Vastese è presente anche una lista di polizia penitenziaria (Forza Unita).

Stesso discorso a Dogliola: Rocco D'Adamio cerca la conferma con Dogliola Futura. Barbara Petrosi (Il paese che vogliamo insieme si può) vuol interrompere la continuità amministrativa. Anche qui presente una lista di forze dell'ordine: Gruppo Nuovo.

Infine, Casalanguida: qualunque sarà il risultato, il Comune avrà un nuovo primo cittadino. Luca Conti (Il paese che vogliamo), attuale vicesindaco, è espressione dell'attuale gruppo di maggioranza, mentre dall'altra parte ci sarà Nino Santovito (Insieme per crescere).

In aggiornamento continuo con i dati su affluenza e spoglio