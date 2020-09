L'anno scolastico è ormai giunto al termine e gli alunni della scuola primaria "L. Martella" dell'Istituto comprensivo "Gabriele Rossetti", lunedì 30 maggio, hanno presentato ad amici e parenti i lavori finali dei progetti di intercultura curati dall'associazione "Adriatica per gli immigrati".

In particolare, le classi I C e I D hanno illustrato le numerose storie scoperte con il progetto "Fiabe dal mondo", con cui hanno imparato a conoscere ed apprezzare un racconto rappresentativo di ciascuno dei sette Paesi presenti nelle due classi, a chiusura di una serie di attività svolte durante tutto l'anno scolastico, promosse dai mediatori culturali Hamid Hafdi, Loredana Ciccarone e Cristina Solomon, in collaborazione con le insegnanti Maria Di Stefano, M. Teresita Mucilli e Rossana Ricchiuti.

Per concludere la giornata, una merenda con i piatti tipici di ogni Paese rappresentato. Un progetto che i ragazzi hanno accolto con entusiasmo e tanto impegno, che li ha portati a vivere i principi dell'accoglienza e dell'integrazione quotidianamente.