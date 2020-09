Sabato 4 giugno il Centro Visite del "Giardino Botanico Mediterraneo e Biotopo Costiero di San Salvo" riapre ai visitatori tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 dalle 19.30.

Dall’anno scorso l’associazione Legambiente Abruzzo gestisce l’area protetta ed offre, grazie anche alla collaborazione con altre associazioni, un calendario estivo ricco di attività per bambini e adulti come la Caccia al Tesoro, laboratori creativi, divertenti lezioni di inglese, lezioni di yoga, ecc. Inoltre sarà possibile svolgere, grazie alle guide dell’associazione Itinerari d’Abruzzo, le visite guidate naturalistiche all’interno dell’area protetta del Biotopo e Giardino Botanico, delle facili escursioni adatte anche ai bambini presso interessanti aree naturalistiche dei dintorni, e visite guidate culturali a San Salvo e Vasto.

In occasione della riapertura estiva sarà possibile effettuare, in via del tutto eccezionale, una visita guidata gratuita sabato 4 giugno alle ore 17.30. Per maggiori informazioni consultare il calendario delle attività sulla pagina Facebook (clicca qui) oppure telefonare al 3927247239 o scrivere all’indirizzo e-mail info@itineraridabruzzo.com.