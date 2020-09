Rinasce la Podistica della Polizia Penitenziaria di Vasto, associazione nata nel 1992 e composta dagli agenti di polizia penitenziaria in servizio alla Casa di Lavoro Torre Sinello e dai loro ex colleghi oggi in pensione.

Dopo anni di interruzione l'associazione "Podisti Polizia Penitenziaria Vasto", fortemente voluta dal presidente Saverio Palazzo e appoggiata dalla direttrice della Casa di Lavoro Giuseppina Ruggiero e il comandante Nicola Pellicciaro, è pronta a riprendere le attività sportive in nome della solidarietà.

Formata anche da podisti di elevata caratura, con all'attivo la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali e internazionali, ha già disputato due gare e gareggerà domenica 5 giugno alla Casa Circondariale di Lanciano.

