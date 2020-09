Per fortuna non si sono registrati feriti nell'incidente che si è verificato ieri sera tra via Ciccarone e corso Europa, ma l'incrocio si conferma ancora una volta come uno degli snodi critici della città, soprattutto quando il semaforo è a lampeggio, come nell'occasione.

Una berlina Ford stava transitando per via Ciccarone, diretta verso il centro, quando ha incrociato una Toyota Aygo che stava salendo verso corso Europa. Le due auto non sono entrate in collisione, ma la Ford, per evitare l'altra auto o disorientata dalla stessa, è finita sul marciapiede. Per fortuna nessuno dei due conducenti è rimasto ferito. Sul posto, personale della polizia stradale, che ha effettuato rilievi e raccolto testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che fortunatamente non ha causato danni alle persone, ma ha riacceso i riflettori su un incrocio che, quando non è regolato dal semaforo acceso, è spesso scena di sinistri.