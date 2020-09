Andrea Iannone partirà dall'ottava casella nel Gran premio di Catalogna. Il pilota vastese già nei primi giorni del weekend aveva ravvisato delle difficoltà, in particolare nel grip della gomma anteriore, su un circuito dove tradizionalmente le Ducati soffrono. "Quello che ci manca è principalmente il grip e se con il posteriore siamo messi più o meno tutti uguali, con l’anteriore io fatico molto perché la moto non riesce a curvare bene e di conseguenza il mio feeling non è dei migliori", aveva detto al termine delle prove del venerdì.

Nella Q2, ultima e decisiva fase per la definizione della griglia di partenza, il pilota vastese è riuscito a piazzarsi provvisoriamente in quarta posizione, salvo poi venir scavalcato dagli avversari all'ultimo assalto ritrovandosi ottavo (tempo 1'44.458), precedendo Petrucci (sulla Ducati del team Pramac) e il suo compagno di box Dovizioso.

Davanti è stata lotta spagnola, con Marquez che ha conquistato la pole position (1'43.589) davanti a Lorenzo e Pedrosa.

"Stiamo lavorando per cercare di ridurre il gap dai primi, ma qui facciamo veramente fatica - ha commentato il pilota vastese a fine qualifiche -. La moto tende a scivolare molto e non riesco ad avere la velocità in curva che vorrei. Stiamo cercando di trovare una soluzione che ci permetta di fare un passo in avanti e, nonostante questo problema, credo che domani sarà possibile fare una bella gara. Non abbiamo il passo dei primi ma, se riusciamo a mantenere un ritmo costante e a conservare le gomme che si deteriorano molto in fretta, potremmo essere in grado di fare un buon risultato".

La griglia di partenza: Marquez, Lorenzo, Pedrosa, Barbera, Rossi, Vinales, Crutchlow, Iannone, Petrucci, Dovizioso, Redding, P. Espargaro, A. Espargaro, Smith. Pirro, Hernandez, Laverty, Bradl, Miller, Rabat, Bautista.