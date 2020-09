La BCC San Gabriele domani, domenica 5 giugno, andrà a caccia del 5° posto nelle Finali Nazionali under 16 in corso di svolgimento in Salento. Le vastesi, dopo aver centrato ieri una storica qualificazione ai quarti di finale, oggi sono scese in campo per una sfida sulla carta impossibile. Dall'altra parte della rete le ragazze di Maria Luisa Checchia hanno trovato le temibili pari età del Volleyrò Casal de Pazzi. "Uno dei migliori settori giovanili in Italia - commentava alla vigilia l'allenatrice vastese - da cui escono giocatrici di livello".

Ma, senza paura e con la consapevolezza nei propri mezzi, Scampoli e compagne hanno provato a giocarsela fino alla fine anche se poi hanno rimediato una sconfitta per 3-0. Poco male, perchè poi c'è stata l'occasione per riscattarsi subito e provare a scrivere ancora belle pagine in queste finali nazionali. Infatti, nella semifinale per la griglia 5°-8° posto, la San Gabriele ha rifilato un netto 3-0 (25-23/25-18/25-20) alla Teodora Ravenna.

Domani mattina, giornata conclusiva della competizione tricolore, le vastesi scenderanno quindi in campo contro l'Idea Volley Bologna per conquistare un 5° posto che sarebbe di assoluto prestigio visto il calibro delle squadre rimaste in gioco nelle finali nazionali.