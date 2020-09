Un talento innato per la corsa, tanto allenamento e la guida di un tecnico di primo livello ed ecco che arrivano risultati che regalano sorrisi. È un periodo certamente positivo per Douglas Scarlato, atleta vastese tesserato per l'Aterno Pescara che oggi, a Sulmona, ha conquistato il titolo di Campione Regionale nei 3000 siepi facendo segnare il tempo di 9'42''18 che gli vale la qualificazione ai Campionati Italiani juniores di Bressanone. Per la competizione tricolore Scarlato aveva già staccato il pass per la gara degli 800 metri. Ma, visto l'ottimo riscontro cronometrico nei 3000 siepi (al momento il 5° tempo dell'anno in Italia), sarà questa la gara che lo vedrà protagonista.

Oggi la sua prova sulla pista di Sulmona è stata entusiasmante. Il 18enne guidato dal tecnico Alessandro Brattoli ha saputo interpretare al meglio la gara e alla fine ha potuto gioire per il risultato ottenuto. Ora lo sguardo è proiettato all'appuntamento di Bressanone (11-12 giugno) in cui dovrà dare il massimo per conquistare un risultato importante nella sfida ai migliori giovani atleti d'Italia.