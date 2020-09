Ieri mattina i primi clienti erano già fuori dalle porte alle 8 per entrare nel rinnovato Conad di via Alessandrini. La squadra del direttore Pietro Moretti ha lavorato senza sosta nei giorni precedenti per quella che è una vera e propria rivoluzione del punto vendita. Seguendo le tendenze dei mercati e le esigenze dei clienti ora al centro dell'attenzione ci sono i prodotti del reparto fresco, che trova posto all'ingresso del punto vendita.

E poi altri reparti che assumuno una peculiare importanza: lo spazio per alimentazione nel segno di salute e benessere, l'angolo dedicato a cialde, capsule e prodotti del mondo del caffè, l'angolo dedicato al pet food. E poi i reparti che da sempre sono il punto di forza del Conad di via Alessandrini, gastronomia, salumeria, macelleria e pescheria, si arricchiscono con interessanti novità tutte da scoprire.

Il video racconta, attraverso la voce dei protagonisti della squadra del Conad di via Alessandrini, le novità che i clienti potranno trovare nel "nuovo" punto vendita.

Informazione pubblicitaria