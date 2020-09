Seconda gioia per la BCC San Gabriele alle finali nazionali under 16 di pallavolo in corso di svolgimento a Lecce e dintorni. Le ragazze vastesi, dopo aver superato brillantemente la prima fase [LEGGI], hanno conquistato anche l'accesso ai quarti di finale grazie al secondo posto nel girone. Dopo la sconfitta rimediata ieri dal Progetto Volley Orago/Visette, le ragazze di Maria Luisa Checchia hanno conquistato oggi due vittorie.

In mattinata hanno battuto 3-1 il Volley Livorno, poi si sono sbarazzate con un netto 3-0 del Rota San Lorenzo Mercato San Severino. Con i punti conquistati in classifica la squadra vastese è tra le prime otto formazioni giovanili d'Italia e proverà a giocarsi l'accesso alle semifinali per andare avanti nel proprio cammino contro il Volleyrò Casal de Pazzi.

Intanto c'è da godersi per una sera questa bella soddisfazione che ripaga giocatrici e tecnici del duro lavoro svolto durante l'anno in palestra.