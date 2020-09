Ieri mattina è partita dal porticciolo turistico di San Salvo Marina per poi percorrere la pista ciclabile da piazza Arafat la “Biciclettata Adriatica – Aspettando La Via Verde della Costa dei Trabocchi”, con arrivo a Fossacesia. L’evento è realizzato in occasione di Bicitalia Day, la giornata nazionale dedicata alla promozione di Bicitalia, la rete nazionale di ciclovie curata dalla Federazione nazionale amici della bicicletta (Fiab).

La partenza è stata data dall’assessore all’Ambiente Angiolino Chiacchia e dall’assessore alle Attività Produttive Oliviero Faienza. È stato allestito uno stand con l’esposizione della frutta di stagione produzione dei coltivatori della zona e messa a disposizione dalla Cooperativa Euroortofrutticola del Trigno.

"I ciclisti hanno percorso il tracciato dai noi completato per primi in Abruzzo nell’ambito del progetto Bike to coast ed è tutto questo per noi motivo di orgoglio" ha detto il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che aggiunge: "San Salvo è stata la prima città che si è proiettata verso il futuro nel settore della mobilità lenta e sostenibile perché con la bicicletta c’è un altro modo per muoversi e di volersi bene per un corretto stile di vita. Con una particolarità in più: lo facciamo percorrendo il tratturo, luogo dell’incontro e della mescolanza di genti e culture nella nostra terra".

Pista ciclabile che percorre un tracciato disegnato dall’architetto Mario Pomponio e realizzato dalla ditta Foccaseca. L’assessore Chiacchia ha evidenziato come "il Comune di San Salvo sia ora in attesa della premialità promessa dalla Regione Abruzzo per aver già completato per primi il tracciato Bike to coast. Il nostro Comune è attivamente impegnato nella mobilità sostenibile pertanto proseguiamo con la realizzazione, già avviata, della pista ciclabile che collega San Salvo Marina al centro della città".

L’organizzazione della Biciclettata è sostenuta e curata dalla Camera di Commercio di Chieti, in collaborazione con Fiab e la trasmissione televisiva di Reteotto Trabocchi in Bike, unitamente ai Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo, le Dmc Oltre il Mare, Terre del Sangro Aventino, Terre Pescaresi, il GAC Costa dei Trabocchi, il Gal Maiella Verde, SlowFood Calalenta e Unpli.

Comune di San Salvo