Si conclude oggi la campagna elettorale più incerta dell’ultimo ventennio. E’ il giorno degli appelli al voto dei cinque candidati alla carica di sindaco di Vasto. Sorteggiati nel Commissariato di polizia di via Bachelet gli orari dei comizi conclusivi, nei quali ognuno piazzerà le proprie stoccate nei confronti degli avversari, risponderà alle polemiche e si rivolgerà direttamente ai cittadini per chiedere sostegno nelle urne. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 5 giugno. Alla chiusura delle operazioni di voto inizierà lo spoglio, una maratona notturna, al termine della quale si conosceranno i risultati del lunghissimo election day 2016.

I comizi – Due sono le piazze del centro storico nelle quali si terranno i comizi di chiusura: piazza Diomede e piazza Pudente. Nella città antica parleranno quattro candidati su cinque.

Cambio di programma, infatti, per Francesco Menna: il leader del centrosinistra terrà il suo discorso conclusivo in piazza Baden Powell, di fronte al Bar Walter, dove si svolgerà anche la Festa della candidatura, saltata ieri a causa del maltempo. Nel comizio della scorsa settimana, Menna ha risposto con veemenza alle polemiche ed è passato al contrattatto.

Massimo Desiati ha scelto, invece, piazza Diomede, dove alle 19 prenderà la parola per caricare i suoi sostenitori nell’ultimo tratto di una marcia elettorale iniziata a febbraio con la presentazione della candidatura alle primarie da cui è scaturita l’attuale alleanza. In serata la festa dedicata ai giovani under 30 allo storico locale La Ciucculella di Vasto Marina: sarà, secondo Desiati, un assaggio delle Notti della luna, l’evento con cui vuole caratterizzare l’estate vastese.

Ad aprire la giornata degli appelli al voto sarà Massimiliano Montemurro. Il leader del polo centrista composto da Democrazia cristiana e lista civica Vasto la mossa giusta, nonostante il calo di voce dei giorni scorsi, dovuto a un’influenza che lo ha colpito proprio nel periodo cruciale della campagna elettorale, chiamerà a raccolta candidati, sostenitori e simpatizzanti, convinto di poter essere la sorpresa di queste elezioni.

Crede in un risultato eclatante anche Edmondo Laudazi. L’ingegnere, che ha costruito nei mesi scorsi il suo progetto civico incardinato su due gambe, le liste Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese, preannuncia la stessa grinta del precedente incontro pubblico, quello di due settimane fa al Politeama Ruzzi. Prenderà la parola alle 20:15 in piazza Diomede.

In piazza Pudente, alle 20, la chiusura della campagna elettorale di Ludovica Cieri, candidata alla carica di sindaco di Vasto per il Movimento 5 Stelle. Per lei sono scesi in campo i big pentastellati: Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Vito Crimi e anche il presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione, Ferdinando Imposimato. Nel video-appello al voto pubblicato da Zonalocale.it, la portavoce del Movimento si è detta fiduciosa di poter conseguire un risultato importante.

