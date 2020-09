“Quando avremo vinto le elezioni non conterà solo il consenso come criterio di composizione della nuova Giunta comunale di Vasto di centrosinistra, ma soprattutto le competenze, che sono già state valutate in sede di scelta dei 120 candidati della coalizione #vastoinsieme, che sono tutti validi e sarebbero tutti titolati per un incarico da assessore”. Lo spiega il candidato sindaco di Vasto del centrosinistra Francesco Menna che annuncia: “Una parte della Giunta vedrà, a rotazione, il coinvolgimento di personale politico anche se non eletto, sulla base delle proprie capacità”.

“Non abbiamo bisogno di bandi per assessori esterni perché abbiamo già al nostro interno la forza di uomini e donne che si sono voluti impegnare nella coalizione #vastoinsieme - precisa Menna - C’è tutta la professionalità che ci serve nella squadra di candidati che oggi ringraziero con una festa, unico a farlo tra i 5 aspiranti sindaci”.

Questa sera, infatti, a partire dalle 19, Menna incontrerà i cittadini e i candidati in via Ciccarone (nei pressi di Piazza Baden Powell) nell’evento “Aspettando il 5 giugno... Festa della candidatura”, una serata all’insegna del divertimento con dj set e la simpatia di Nicola Cedro.

"Chi non sarà eletto consigliere comunale e chi non entrerà subito in Giunta non sarà gettato via come fosse una mozzarella scaduta il 5 giugno, avrò sempre bisogno di lui - assicura ancora il candidato - Queste preziose risorse saranno parte della coalizione per tutti i 5 anni di mandato e potranno essere di volta in volta chiamate in causa per incarichi tematici e specifici anche nello stesso esecutivo comunale".

Da questa pagina sarà possibile seguire la diretta streaming, a cura del comitato elettorale di Francesco Menna, a partire dalle ore 19.

