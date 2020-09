Ieri mattina, sulla spiaggia antistante l’Hotel Rio, oltre un centinaio di bambini della Nuova Direzione Didattica, accompagnati da maestre e genitori, e una cinquantina di ragazzi ed adulti diversamente abili provenienti dall’Istituto San Francesco, hanno dato luogo ad una sorta di Festa dell’Aria, con decine di aquiloni realizzati da loro o acquistati, in un crescendo di urli di gioia, per non essere a scuola, per essere sulla spiaggia per la prima volta quest’anno, per vederli volare con un vento capriccioso che, tutto sommato, è stato abbastanza generoso.

Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha organizzato anche quest’anno l’appuntamento… con l’aria, con il cielo, tutti a guardare in su, con le maestre e le mamme che si barcamenavano con i fili intrecciati, con le improvvise cadute del vento, ma, anche loro, contente delle giornata al mare. La manifestazione è stata resa possibile per una serie di circostanze, a cominciare dal permesso della dirigente, la dottoressa Nicoletta Del Re, dalla disponibilità delle maestre, dalle autorizzazioni delle famiglie, dalla disponibilità degli scuolabus, dalla presenza discreta e rassicurante dei ragazzi della Protezione Civile di Vasto: soprattutto dalla disponibilità del vero artefice per la riuscita di questa giornata di allegria, il maestro Sergio Santoro che ha curato ogni minimo particolare dell’incontro, raccordandosi con i responsabili del Club Lions, soprattutto la signora Angelina Poli Molino.

Stanchi, sudati, "insabbiati", i bambini, verso le undici, sono rientrati in albergo, nell’ampio terrazzo dove hanno trovato una merenda: non la solita pizza, non le solite merendine dei supermarket, ma il semplice, antico, gustosissimo "pane, olio e pomodoro" preparato con vero affetto da alcune socie del Club, Mariella Alessandrini, Adriana Di Lanciano, Rosa Di Martino, Rossella Pilato, Angelina Poli Molino e alcune mamme. Da bere acqua, semplice acqua e nessun succo di frutta o bibita artificiale.

Bisogna dire che, a parte qualche bambino più intraprendente che ne ha presa più d’una, tutti i bambini hanno mangiato la propria parte di merenda pur continuando a giocare, a correre, a strillare. Verso le dodici, stanchi ma felici (soprattutto maestre e genitori) dopo alcune parole del presidente del Club, Generale Luigi Bacceli, e della socia fondatrice, Angelina Poli Molino, i bambini hanno ripreso, crediamo felici, gli scuolabus per far ritorno a scuola. Un ringraziamento va anche a Lina Di Lello dell’omonimo panificio, che ha regalato ben 15 chili di pane appena sfornato e a Teodoro Spadaccini del "Quattro di Spade" per i quindici chili di pomodori, anche questi generosamente offerti. Ringraziamo altresì la direzione dell’Hotel Rio per averci messo a disposizione i locali, i servizi, vassoi, le insalatiere, il personale e tutto ciò che una festa del genere comporta.

Chiudo con un proverbio cinese: "Se la corda è lunga l’aquilone volerà alto"

Elio Bitritto