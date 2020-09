Si è concluso con una grande festa il progetto "Il nostro giardinorto", inerente a quello d'Istituto "Ecologicamente", che ha visto come protagonisti i bambini della scuola dell'infanzia San Lorenzo di Vasto. Nella giornata del 31 maggio i bambini hanno trasmesso con canti e poesie ciò che hanno appreso durante l'anno attraverso un'educazione rivolta ad avvicinarli alla natura.

"I bambini - spiegano le insegnanti della scuola - hanno raggiunto i traguardi e gli obiettivi programmati: hanno toccato, manipolato elementi naturali, hanno coltivato con cura semi e piante, hanno colto le trasformazioni naturali, hanno osservato i fenomeni naturali sulla base di criteri dati. Hanno conosciuto, sperimentato regole e comportamenti per uno stile di vita sano. I bambini con questo progetto hanno rafforzato il senso di appartenenza verso l'ambiente in cui vivono, hanno progettato uno spazio verde "il giardinorto" con fiori e ortaggi, hanno documentato i percorsi svolti.

Durante l'anno scolastico i bambini sono stati a stretto contatto con la natura e le sue meraviglie, hanno manipolato ed osservato i materiali naturali (semi, piante, terra, acqua). Nell'occasione i bambini di cinque anni, che come le piante del giardinorto, sono cresciuti, sono stati salutati da tutti con affetto. Nello svolgimento del progetto si ringrazia per la collaborazione le famiglie, il comitato di quartiere San Lorenzo, il vivaio Agriverde, l'ortofrutta di Elio Micoli e Legambiente. Un grazie - concludono le insegnanti - anche alla dirigente scolastica Nicoletta Del Re dai bambini, dalle famiglie e da tutto il personale della Scuola per il suo sostegno e per la sua presenza".