Risultati positivi per gli atleti della San Francesco Histonium Nuoto al 9° Memorial "Michele Lorusso" che si è svolto lo scorso fine settimana a Bari. I ragazzi della società vastese, affiliata al Team Nuoto Sport Manangement e di base allo Stadio del Nuoto di Vasto.

Sono scesi in vasca Luca Angelilli, Michaela Benedetti, Arianna Capria, Giada Di Pietro, Gianluca Esposito, Vlad Flurieraru, Michele Lallopizzi, Nicholas Nanni, Serena Nanni, Lisa Pennetta, Riccardo Potente, Arianna Priori, Claudia Rossano e Mario Sciascia.

"Era la prima prova in vasca lunga - spiega una nota della società - in cui l’obiettivo principale era quello di migliorare i primati personali. In particolare notevoli miglioramenti sono stati realizzati da Michele Lallopizzi, Serena Nanni, Gianluca Esposito, Claudia Rossano e Michaela Benedetti, i quali, nelle diverse specialità, sono riusciti a salire anche sul podio". Soddisfatto il tecnico Jean Luc Cerri: "Sono molto felice della prestazione dei miei ragazzi. Abbiamo iniziato la fase estiva di gare nel migliore dei modi".