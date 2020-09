Un incidente agricolo segna la giornata di festa. È accaduto questa mattina a Pollutri, in un campo agricolo a pochi passi dall'ingresso del paese. Un 51enne, G.T. le sue iniziali, si è ribaltato con il trattore rimanendo schiacciato tra il pesante mezzo e il terreno. Sono stati subito allertati i soccorsi: i vigili del fuoco di Vasto arrivati sul posto lo hanno estratto vivo da sotto il mezzo agricolo.

Per soccorrere l'agricoltore è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito a Pescara in codice rosso.

All'arrivo presso l'ospedalde Santo Spirito i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti clinici del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.