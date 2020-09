Nuovi attraversamenti di ungulati sulla Statale 650 - Trignina. L'ultimo si è verificato ieri sera poco prima delle 21 in prossimità dello svincolo di San Salvo. Un cinghiale ha attraversato la trafficata arteria nello stesso tratto dell'incidente dell'8 maggio scorso, quando quattro auto furono coinvolte in un tamponamento a catena seguito all'impatto con l'animale [LEGGI].

Ieri sono stati due i veicoli ad aver sfiorato l'impatto con l'animale. La segnalazione a zonalocale.it arriva da uno dei due automobilisti, di Carunchio: "L'auto che viaggiava davanti a me ha sterzato bruscamente e l'ha evitato, così ho fatto anche io. L'animale poi è andato nella scarpata".

L'incidente sfiorato di un soffio rilancia ancora una volta la necessità di provvedimenti a riguardo. L'attraversamento di cinghiali sulla Trignina, dove le auto viaggiano a forte velocità, è un pericolo di non poco conto; c'è chi suggerisce l'installazione di reti metalliche lungo il tracciato della Statale, ma una recinzione così lunga è difficilmente applicabile. Per ora sono apparsi solo i cartelli che avvisano dell'attraversamento degli animali, in attesa di altri interventi è bene non spingere troppo sull'acceleratore tenendo conto del rischio concreto soprattutto durante le ore notturne.